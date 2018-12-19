2018-12-19T10:13:19+03:00
Происшествия

В Самарской области под колесами пассажирского поезда погибла женщина

Правоохранители проводят по факту ЧП проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП произошло поздно вечером в районе ОтрадногоЧП произошло поздно вечером в районе ОтрадногоФото: Архив "КП"
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Во вторник, 18 декабря, на железной дороге в Самарской области произошло смертельное ЧП. Примерно в 22:00 на шестом пикете перегона «Толкай — Отрадный» пассажирский поезд сбил насмерть 42-летнюю женщину. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным правоохранителей, женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. К сожалению, избежать столкновения не удалось. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и подробности происшествия.

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