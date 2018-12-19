2018-12-19T10:35:16+03:00
Общество

Виновата погода: в аэропорту Курумоч на несколько часов задержали три рейса

Пассажирам этих самолетов «скрасили» ожидание» едой и напитками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неблагоприятные метеоусловия и неисправность одного из самолетов задержали вылеты трех рейсовНеблагоприятные метеоусловия и неисправность одного из самолетов задержали вылеты трех рейсовФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Во вторник, 18 декабря, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет сразу трех самолетов. Причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия. Как сообщила «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская, вылететь в назначенное время не смогли пассажиров самолетов до Уфы, Гоа и Сургута.

Так, рейс Самара — Уфа должен был вылететь в 15:15, но его перенесли на 21:25. В итоге 48 пассажирам самолета, среди которых был 1 ребенок, пришлось около семи часов провести в аэропорту. Самолет благополучно вылетел в 22:00.

Вылет рейса Самара — Гоа планировался на 22:35. Его задержали почти на 12 часов. По данным транспортной прокуратуры, самолет должен был отправиться в путь сегодня, 19 декабря, в 9:50. Пассажирам — 239 человек, среди которых было 13 детей, — «скрасили» ожидание едой и напитками.

Что касается самолета до Сургута, на который было зарегистрировано 126 пассажиров, то его вылет задержали примерно на 6 часов. Он должен был отправиться в путь в 17:30, но сделал это только в 23:33. Причиной задержки стала неисправность воздушного судна.

Как отмечают правоохранители, пассажиров всех трех рейсов своевременно обеспечили едой и напитками. Жалоб от них не поступало.

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