В Сызрани водитель на «Приоре» сбил 16-летнюю девушку на «зебре»
Во вторник, 18 декабря, около 20:10 на улице Победы в Сызрани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, 59-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в направлении улицы Кирова, в районе дома № 57 по улице Победы сбил 16-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без светоотражающих элементов на одежде.
В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.