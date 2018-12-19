В Самаре запретили стоянку транспорта на улице Ново-Вокзальной

19 Дек. 10:58 2018-12-19T11:01:00+03:00

Это сделали для того, чтобы облегчить работу коммунальным службам

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Жителям Промышленного района Самары сократили места для парковки. На улице Ново-Вокзальной на участке от дома № 219 до дома № 215 ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения будут действовать на протяжении декабря.

Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии, запрет на стоянку и остановку транспорта ввели для того, чтобы коммунальным службам было проще убирать снег с проезжей части.