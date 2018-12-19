В Тольятти нашли подростка, который сбежал из центра помощи детям без верхней одежды

19 Дек. 11:26 2018-12-19T11:26:34+03:00

За время поисков парень успел навестить свою бабушку и вновь исчезнуть в неизвестном направлении

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В Тольятти полицейские разыскали 15-летнего подростка, который сбежал из центра помощи детям вечером в субботу, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мальчик уже неоднократно уходил из соцучреждения, но каждый раз самостоятельно возвращался. В этом же случае подросток сбежал без верхней одежды и не давал о себе знать на протяжении нескольких часов. Полицейские опросили знакомых мальчика и выяснили, что он уехал к своей бабушке в Автозаводской район Тольятти. Однако, прибыв по указанному адресу, стражи порядка подростка там не нашли.

Женщина рассказала полицейским, что внук действительно был у нее дома. Он взял у нее болоньевый жилет и ушел в неизвестном направлении. Правоохранители проверили все места концентрации молодежи, площадь имени Никонова, железнодорожную станцию Жигулевское море и более 40 домов.

Поиски увенчались успехом в понедельник, 17 декабря. Примерно в 19:00 сотрудники отдела по делам несовершеннолетних заметили подростка возле дома на улице Свердлова и доставили его в ближайших отдел полиции. Как отмечают в облГлавке, мальчика напоили горячим чаем и обеспечили его верхней одеждой. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. В настоящее время его вернули в соцучреждение.