2018-12-19T12:16:57+03:00
Общество

Закупками на АВТОВАЗе займется выходец из Renault

Новый вице-президент приступит к своим обязанностям в начале следующего года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сирилл Дрюан-Шарно успел поработать во Франции и Южной КорееСирилл Дрюан-Шарно успел поработать во Франции и Южной КорееФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ меняет вице-президента по закупкам. С 1 января следующего года этот пост займет француз Сирилл Дрюан-Шарно. Его предшественник — Венкатрам Мамиллапалле, который занимал эту должность с 2014 года, — отправится работать в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Компетенции Сирилла Дрюан-Шарно в закупочной деятельности и его опыт работы в России обеспечат выполнение задач среднесрочного плана развития компании, - отметил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

Добавим, что Сирилл Дрюан-Шарно начал свою карьеру во Франции в компании Delphi. Там он трудился на должности технического инженера и инженера по индустриализации на заводе автомобильных систем. После этого он перешел в компанию RNPO, отвечающую за закупочную деятельность для Альянса, на должность консультанта по развитию поставщиков. Кроме того, Дрюан-Шарно 3 года проработал в Renault Samsung Motors в Сеуле (Южная Корея) на должности заместителя руководителя по закупкам. Последнее время он трудился на посту заместителя генерального директора ООО «АРНЗО» в России.

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