В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину

19 Дек. 12:26 2018-12-19T13:48:14+03:00

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В Жигулевске полицейские устанавливают личность мужчины, чей труп был найден днем в воскресенье, 16 декабря, за магазином на улице Приволжской, 27. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, внешних признаков насильственной смерти на его теле специалисты не обнаружили.

Приметы мужчины: на вид 60 лет, рост 170-180 см, крупного телосложения, на голове лысина, волосы седые, короткие. Одежда: черная вязанная шапка, куртка камуфляжного цвета, синяя олимпийка, темно-синие спортивные штаны, коричневые вязаные перчатки и черные ботинки.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности погибшего, сообщить об этом по телефонам: 8 (84862) 3-10-08, 8 (84862) 2-23-90, 02 (102).