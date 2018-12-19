Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле

19 Дек. 13:16 2018-12-19T13:16:44+03:00

Компания вступила в картельный сговор при участии в торгах на поставку препаратов в медучреждения Фото: Архив "КП"

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала на 85,3 млн рублей самарскую фирму ООО «Фарм СКД», которая торгует лекарствами, за участие в картеле. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

По данным активистов, компания вступила в картельный сговор с ОАО «Новофарм» на торгах по поставке лекарственных препаратов в Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. В результате торгов в 2014 году и в начале 2015 года эти фирмы поставляли лекарства по завышенным ценам.

- Компании заключили антиконкурентное соглашение, которое реализовали в ходе более чем 400 аукционов на поставку лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в пяти регионах России. Сумма начальных цен контрактов составила более 400 млн рублей, - рассказали в активисты ОНФ.

ФАС признала компании виновными в картеле и назначила им штраф, однако компания «Фарм СКД» попыталась обжаловать данное решение. Суды и апелляционной, и кассационной инстанции поддержали решение ФАС. В итоге «Фарм СКД» пришлось полностью оплатить наложенный штраф.