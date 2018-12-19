2018-12-19T13:23:52+03:00
Общество

Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП

Сама авария произошла в Киеве в начале декабря
Татьяна ПОПОВА
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Такие сообщения рассылали мошенники со страницы самарской студенткиТакие сообщения рассылали мошенники со страницы самарской студенткиФото: соцсети
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19 декабря около 100 жителей Самары получили сообщение в соцсетях о страшной аварии, которая произошла накануне. Сообщение пришло со страницы самарской студентки, которая собирала средства на операцию матери.

Орфография сохранена: «Моя мама возвращалась домой с работы, когда пьяный водитель на выехал им на встречу, в машине находилась только она и ее коллега. Выжить удалось только ей».

По словам злоумышленников, женщина получила переломы ключицы и четырех ребер, и теперь ей требуется срочная операция в Москве. При этом в тексте не указано место аварии и марки автомобилей. Сама хозяйка страницы «ВКонтакте» узнала о том, что собирает средства на операцию матери, от друзей.

Оказалось, злоумышленники взломали страницу студентки и отсылали свои банковские реквизиты с просьбой перевести хотя бы 100 рублей, чтобы спасти жизнь выдуманной пострадавшей.

- Почти все друзья откликнулись на это сообщение, - рассказала «Комсомольской правде - Самара» девушка. - 10 человек перевели на эти реквизиты деньги. Но когда мою страницу все-таки заблокировали, рассылка удалилась.

Оказалось, что авария, о которой писали взломщики, произошла в начале декабря под Киевом. Тогда пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и столкнулся с Renault Clio. Однако все участники ДТП остались живы.

Сейчас девушке удалось восстановить свою страницу, и она просит самарцев не доверять злоумышленникам.

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