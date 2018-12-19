В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями

19 Дек. 13:40 2018-12-19T13:42:37+03:00

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12 января в Самаре пройдет ежегодная гуманитарно-благотворительная акция «Рождения добра» в честь Рождества Христова. Ее проведут по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей, а также для детей-сирот из психоневрологического интерната. В акции, которая пройдет в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (улица Ново-Садовая, 260), примут участие около 500 человек.

Программа праздничного мероприятия:

12:00 — 13:00 «Рождественская елка». Детей ждут песни, танцы, сценки, игры, песочная анимация, а также конкурсы от самарского театра «Витражи».

13:00 — 13:30 Праздничный концерт, в котором примут участие аккордеонист, обладатель золотого кубка Международного форума талантов в Лас-Вегасе Сергей Адайкин, певица, автор-исполнитель, солистка оркестра «SAMARA BAND» ГУ МВД, лауреат международного конкурса «Голос России» Гелла Майорова, танцор Александр Романов, образцовый детский фольклорный ансамбль «Добряшки», иллюзионист и фокусник Андрей Хозяинов.

13:35 — 14:10 Постановка Самарского театра кукол.

14:20 — 15:00 Вручение рождественских подарков. Благотворительная акция «Дети - детям» - поделки воспитанников детского сада № 146 и ДПЦ «Кириллица».