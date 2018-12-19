2018-12-19T13:59:29+03:00
Происшествия

В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы

В результате ДТП пострадали два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 18 декабря, примерно в 1:55 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием коммунальной техники. Там отечественная легковушка влетела в машину дорожной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Вольской в направлении улицы Свободы, отвлекся от дороги и врезался в комбинированную дорожную машину МДК-433362. Последняя стояла перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель легковушки и его 28-летний пассажир. Первому назначили амбулаторное лечение, а второго госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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