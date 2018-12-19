В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В минувшие выходные в Самаре произошла очередная «кража века». С фасада кинотеатра «Художественный», который находится на улице Куйбышева, неизвестный наглым образом сорвал светящуюся снежинку и унес в неизвестном направлении. Возмутительный поступок «Гринча» в капюшоне попал на камеры видеонаблюдения.
На записях видно, что некий молодой человек заприметил новогоднее украшение, а затем, осмотрев местность на наличие возможных свидетелей его преступления, оторвал ее от стены и ушел. При этом незадачливый вор выронил свой кошелек, который затем нашла и подхватила какая-то девушка. Была ли она вместе с неизвестным вандалом или просто проходила мимо, пока остается загадкой.
«Все случилось ранним утром 16 декабря в 04:27. Надеюсь, у вора проснется совесть, и он вернет нам любимую снежинку, которая так радовала юных зрителей нашего кинотеатра», - написали на своей странице в соцсети сотрудники кинотеатра.
Они просят всех, кому что-либо известно о местонахождении снежинки или личности вандала, сообщить об этом по телефону: 333-48-98.
В Самаре с фасада "Художественного" украли светящуюся снежинку.