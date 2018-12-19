Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха

19 Дек. 14:39 2018-12-19T14:39:38+03:00

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Принципиальное отличие новой лаборатории – оснащение ее самым современным и высокоточным оборудованием, например, газовым хроматографом «Хроматек-Газохром 2000», метеокомплексом WS500-UMB. Круглосуточно мобильный пост выполняет более 50 анализов «воздушного» качества. Анализ проводится каждые три часа, в том числе, и ночью. Универсальная мобильная лаборатория оборудована современными приборами, которые позволяют оценить состояние воздуха по таким показателям, как сероводород, диоксид серы, фенол, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, а также осуществить отбор проб для дальнейшего детального анализа в заводской стационарной лаборатории.

Чтобы адекватно оценить ситуацию в целом, передвижная лаборатория берет пробы на территории самого предприятия, в его санитарно-защитной зоне, в Куйбышевском районе, в том числе и в ЖК «Волгарь». Плановая работа сочетается с «экстренной» - специалисты лаборатории оперативно реагируют на обращения жителей района: выезжают на места для замеров показателей воздуха, как только обращение поступает на пульт дежурного диспетчера АО «КНПЗ» или дежурному администрации Куйбышевского района.