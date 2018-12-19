Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей

19 Дек. 14:41 2018-12-19T14:41:21+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» продолжает поздравлять детей из многодетных семей с наступающим Новым годом.

Так, 8 декабря, клуб доставил многодетные семьи и семьи, нуждающиеся в поддержке, на матч с «Ростовом», где в перерыве игры Дед Мороз поздравил детей и вручил им подарки. А вчера, 18 декабря, главный зимний волшебник наведался прямо в дома многодетных семей. Он вручил малышам подарки от «Крыльев Советов» и партнеров клуба. Также Дед Мороз пригласил все семьи на домашние матчи самарской команды в новом году.

Отметим, что акция «Новогодние «Крылья» все еще продолжается. Сегодня, 19 декабря, в ней примет участие один из игроков команды.