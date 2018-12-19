В Самаре заработает приемная Деда Мороза

19 Дек. 14:56 2018-12-19T14:56:14+03:00

Самарские дети смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и рассказать ему стихи Фото: Архив "КП"

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В следующий понедельник, 24 декабря, в Самарской публичной библиотеке, которая находится на улице Куйбышева, 95, откроется приемная Деда Мороза.

Встретиться с главным зимним волшебником, сфотографироваться с ним на память, а также загадать заветное желание сможет любой желающий. Приемная будет работать с 24 по 27 декабря с 17:00 до 19:00. Вход свободный.

Напомним, что в эту пятницу, 21 декабря, в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга, который зажжет главную елку города. Она расположилась на площади имени В.В. Куйбышева. Там же дети смогут посетить резиденцию уже самарского Деда Мороза. Она будет работать с 21 декабря по 8 января.