2018-12-19T15:15:13+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт

Размер взноса останется на уровне этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области сохраняется самый низкий размер взноса на капремонтВ Самарской области сохраняется самый низкий размер взноса на капремонтФото: Архив "КП"
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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах в 2019 году в Самарской области не изменится. Тарифы останутся на уровне этого года. Об этом стало известно в среду, 19 декабря, на очередном заседании регионального правительства.

Напомним, что сейчас те, кто живет в домах высотой не выше пяти этажей, ежемесячно платят за капремонт по 5,67 рублей с 1 квадратного метра. А вот собственники квартир, расположенных в зданиях высотой более 5 этажей, платят по 6,5 рублей. Как отмечают в правительстве региона, размер взносов на капремонт в Самарской области - один из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа. Кроме того, по словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, в настоящее время собираемость взносов на капремонт в многоквартирных домах составляет 86% и постоянно увеличивается.

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