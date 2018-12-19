В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей

19 Дек. 15:51 2018-12-19T15:51:31+03:00

Такую сумму придется заплатить обычным гражданам, а вот юрлицам — до 50 тысяч рублей

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В Самарской области могут увеличить штрафы за парковку автомобилей на газонах и детских площадках, а также за снос или обрезку деревьев и кустарников на землях, находящихся в муниципальной собственности. Во вторник, 18 декабря, эта инициатива обсуждалась на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Законопроект предусматривает введение следующего административного наказания: обычным гражданам придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Комитет рекомендовал губдуме принять законопроект сразу в двух чтениях. Предполагается, что его рассмотрят на очередном заседании областного парламента. Оно намечено на следующий вторник, 25 декабря.