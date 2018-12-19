Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Торговый городок, фото-зоны и насыщенная развлекательная программа – так 22 декабря в 14:00 на самарской набережной откроют каток. Ледовые дорожки от бассейна ЦСК ВВСС до Маяковского спуска почти готовы.
- На территории катка появилось много зон отдыха. Мы полностью обновили его инфраструктуру, а также многократно увеличили иллюминацию. Более того, теперь на катке в течении всех выходных дней будут проходить анимационные программы с розыгрышами призов и веселыми конкурсами. Фото-зоны, которые появились вокруг катка, будут доступны до тех пор, пока снег не растает. Обновлена и музыка, в этом году музыкальных колонок стало 16 (в прошлом их было четыре). Длинна катка осталась прежней, однако проявились бортики, - прояснил представитель МП Самары «Самарская набережная» Артемий Анисимов.
Кстати, если раньше лед заливали прямо на асфальт, то сейчас на пешеходные дорожки сначала положили специальный брус. Так что и дорожки не пострадают и лед будет качественнее.
- Качества льда постараемся держать на высоком уровне. Для этого у нас есть машинка-ледоварка. Такие фразируют лед на профессиональных катках. В прошлом году у нас даже тренировались профессиональные фигуристки, ждем их и в этом году, - добавил Артемий Анисимов.
Еще одно обновление этого года – ледовый городок на набережной.
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