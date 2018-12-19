Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода

19 Дек. 16:59 2018-12-19T17:08:18+03:00

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В Самарской области продолжают разбираться в деле бывшего начальника уголовного розыска тольяттинского ОП № 24 Владимира Шапшова. Майора и двух его бывших подчиненных обвиняют в вымогательстве денег с местного бодибилдера Сергея Уварова.

На предварительном заседании по этому делу, где полностью отрицающий свою вину Шапшов не принимал участие, ему продлили арест еще на полгода. Защита обжаловала такое решение и во вторник, 18 декабря, Самарский областной суд принял апелляцию, продлив содержание Владимира в СИЗО до 25 декабря.

За этот период дальнейшую судьбу Шапшова будет решать Автозаводской районный суд Тольятти. Адвокаты будут бороться за хотя бы домашний арест. Обвинение почти наверняка за продление стражи.

Отметим, что Владимира Шапшова защищает адвокат Василий Гурко. Также на сторону полицейского стала и Екатерина Сокирская, она же Пузикова, которая долгое время обвинялась в убийстве мужа-банкира, доказала свою невиновность и сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Напомним, что все началось с "контрольной закупки" сильнодействующих препаратов у фитнес-тренера Сергея Уварова. Ее провели два подчиненные Шапшова - Тарасенко и Канбаров. Потом они сообщили Уварову, что за сбыт незаконных веществ его могут привлечь к ответственности, но он еще может все исправить - откупиться. В дело оказались вмешаны еще несколько полицейских, а кончилось тем, что спортсмен передал часть требуемой суммы и обратился в ФСБ.

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