В Самаре соберут огромную елку из автомобилей

19 Дек. 17:03 2018-12-19T17:03:12+03:00

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В Самаре собираются устроить масштабный новогодний флешмоб — составить огромную елку из автомобилей. В акции примут участие 10 патрульных автомобилей.

Поучаствовать в мероприятии приглашают и жителей города. Автомобильный флешмоб собираются устроить в этот четверг, 20 декабря, на парковке торгового центра «Амбар» (Южное шоссе, 5). Сбор намечен на 21:00. Необычную елку снимут с помощью квадрокоптера с высоты птичьего полета.