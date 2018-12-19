В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Горожан зовут поучаствовать в масштабном флешмобе
Фото: Самарские водителиФото: vk.com
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В Самаре собираются устроить масштабный новогодний флешмоб — составить огромную елку из автомобилей. В акции примут участие 10 патрульных автомобилей.
Поучаствовать в мероприятии приглашают и жителей города. Автомобильный флешмоб собираются устроить в этот четверг, 20 декабря, на парковке торгового центра «Амбар» (Южное шоссе, 5). Сбор намечен на 21:00. Необычную елку снимут с помощью квадрокоптера с высоты птичьего полета.