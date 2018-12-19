Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
Прокуратура провела проверку в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области давно и часто нарушает сроки рассмотрения обращения граждан. Об этом свидетельствуют результаты недавней прокурорской проверки.
Заместителем прокурора Самарской области вынесено четыре постановления о возбуждении административных дел в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко. Документация уже направлена в Ленинского судебного района Самары.
А региональной прокуратуре отмечают, что в управлении госохраны объектов культурного наследия в Самаре было выявлено множество обращений, ответы на которые подготовлены с нарушением срока. Однако привлечь по ним к ответственности уже нельзя: истекли сроки по всем нарушениям кроме четырех. По ним уже началось административное делопроизвоство.