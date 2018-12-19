2018-12-19T18:53:24+03:00
Общество

Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан

Опаздывали с ответами часто, но наказать чиновников могут только за четыре факта просрочки
Вера ЦЫГАНКОВА
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За некоторые "просроченные" нарушения наказать чиновников уже не успеютЗа некоторые "просроченные" нарушения наказать чиновников уже не успеют
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Прокуратура провела проверку в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области давно и часто нарушает сроки рассмотрения обращения граждан. Об этом свидетельствуют результаты недавней прокурорской проверки.

Заместителем прокурора Самарской области вынесено четыре постановления о возбуждении административных дел в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко. Документация уже направлена в Ленинского судебного района Самары.

А региональной прокуратуре отмечают, что в управлении госохраны объектов культурного наследия в Самаре было выявлено множество обращений, ответы на которые подготовлены с нарушением срока. Однако привлечь по ним к ответственности уже нельзя: истекли сроки по всем нарушениям кроме четырех. По ним уже началось административное делопроизвоство.

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