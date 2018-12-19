2018-12-19T19:22:11+03:00
Происшествия

Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей

Похищенные средства молодая женщина уже успела потратить на личные нужды
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Чапаевске деньги жильцов ряда многоквартирных домов попали в недобросовестные руки. По версии следствия, десятки горожан, а заодно и работодателя обманула кассир управляющей организации ИП «Быков». 28-летняя женщина подозревается в похищении денежных средств горожан, которые те внесли в счет оплаты услуг за содержание и и текущий ремонт своих домов. Речь идет о сумме 953 тысячи рублей.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в 2017 году сотрудница управляющей компании украла эти деньги и присвоила их. Женщина успела потратить похищенный почти миллион рублей на собственные нужды.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокурора города.

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