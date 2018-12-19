2018-12-19T20:25:30+03:00
Общество

Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом

По его мнению, не стоит так транжирить бюджетные средства
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Депутат самарской губернской думы, а с ноября этого года председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил губернатору Самарской области экономить на перелетах чиновников.

- Первый раз как председатель комитета слетал в командировку от губернской думы, заодно выяснил, что чиновники и депутаты у нас летают бизнес-классом. Это 60 тыс. вместо 10 туда обратно, - написал Матвеев в своем Twitter.

По словам депутата, сам он от предложенного комфорта отказался и летел эконом-классом. Остальных он предложил не ставить перед выбором и обратился к главе региона Дмитрию Азарову.

- Предлагаю @D_Azaroff запретить бизнес-перелёты за бюджет счёт. Поддерживаете? Ретвит!, - подытожил Михаил Матвеев.

На предложение сразу откликнулись. Кто-то поддержал парламентария, кто-то удержал нейтралитет с условием, что все полеты-бизнес-классом пойдут области на пользу. Были и компромиссные предложения.

- Оставьте бизнес зал, он стоит меньше 5 тысяч. Перелёты на расстояние менее 3 часов-- только эконом. Более - разрешить бизнес.

При этом министр культуры Самарской области Сергей Филиппов поспешил сообщить, что в перелетах бизнес-классом чиновников давно ограничили.

- Последние три года никакого бизнес-класса для министров областного правительства. Есть соответствующее постановление губернатора, - написал Филиппов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину