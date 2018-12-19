Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Депутат самарской губернской думы, а с ноября этого года председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил губернатору Самарской области экономить на перелетах чиновников.
- Первый раз как председатель комитета слетал в командировку от губернской думы, заодно выяснил, что чиновники и депутаты у нас летают бизнес-классом. Это 60 тыс. вместо 10 туда обратно, - написал Матвеев в своем Twitter.
По словам депутата, сам он от предложенного комфорта отказался и летел эконом-классом. Остальных он предложил не ставить перед выбором и обратился к главе региона Дмитрию Азарову.
- Предлагаю @D_Azaroff запретить бизнес-перелёты за бюджет счёт. Поддерживаете? Ретвит!, - подытожил Михаил Матвеев.
На предложение сразу откликнулись. Кто-то поддержал парламентария, кто-то удержал нейтралитет с условием, что все полеты-бизнес-классом пойдут области на пользу. Были и компромиссные предложения.
- Оставьте бизнес зал, он стоит меньше 5 тысяч. Перелёты на расстояние менее 3 часов-- только эконом. Более - разрешить бизнес.
При этом министр культуры Самарской области Сергей Филиппов поспешил сообщить, что в перелетах бизнес-классом чиновников давно ограничили.
- Последние три года никакого бизнес-класса для министров областного правительства. Есть соответствующее постановление губернатора, - написал Филиппов.