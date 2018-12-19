Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.

19 Дек. 22:32 2018-12-19T22:34:58+03:00

Самару пока не будут переводить на подушевой расчет тарифов по вывозу мусора

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В Самаре пока продолжат взимать плату за вывоз мусора с кв.м. Подушевой тариф будет действовать в муниципальных районах и Нефтегорске. В областной столице и в Тольятти платить будут по 4,54 рубля с квадратного метра - тариф единый для всех. Также губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что в июле тариф вырастет не так значительно - до 619,32 рублей, а не до 627,9, как планировалось раньше. Зато цифра в квитанции будет выделена отдельно. Раньше за вывоз мусора горожане также платили, только эта сумма была заложена в содержание жилья.

- Теперь это будет прописано отдельной строкой, и можно будет контролировать, на что и какие суммы уходят, повышать прозрачность работы. Нам надо, чтобы эти средства шли на рекультивацию свалок, на создание современных полигонов, системы сбора отходов. На это нацелены все наши действия, - отметил губернатор.

Напомним, что сначала намеревались собирать деньги за вывоз мусора с количества проживающих. Однако Дмитрий Азаров отметил, что это решение воспринимается как несправедливое, так как очевидно больше будут платить те семьи, которые вынуждены впятером проживать в тесной квартире, в то время как один человек в огромном коттедже отдаст меньше. При этом нельзя не заметить, что один человек действительно производит меньше мусора, чем пять.

При этом пострадать могут, например, ветераны, которые когда-то получили квартиры большого метража. Теперь их платеж может значительно вырасти. Губернатор поручил профильному министерству разработать предложения, как не допустить этого.

Напомним, мусорная реформа должна случиться в регионе 1 января.

- У нас в среднем платеж за ЖКХ с 1 января вырастет по региону на четыре с небольшим процента. Это включая и текущий ремонт, и капремонт, и мусор, и электроэнергию, и воду, - подвел итог губернатор. По его словам, бояться кратного увеличения расходов не стоит.

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