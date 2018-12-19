«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией

19 Дек. 23:30 2018-12-19T23:30:45+03:00

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Жена Самарского олигарха Алексея Шаповалова готовится к конкурсу «Миссис Мира-2019», который состоится уже через несколько месяцев, в марте следующего года.

Своими успехами в подготовке к турниру замужних красоток Ксения решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

Ее посты точно могут свести с ума большую часть мужского населения планеты. То Ксения Царицына в ярком боди демонстрирует длинные стройные ноги и обнаженные подтянутые ягодицы, то свою осиную талию на фото из фитнес-зала. Ксения Царицына обещает, что постарается представить Россию на мировом конкурсе красоты с лучшей стороны.

- Поздравляю Новую Мисс Вселенная 2018 @catriona_gray. Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты #MrsWorld2019, который состоится уже в марте 2019 года, и я надеюсь представить Россию с ее лучшей стороны. Спасибо за вашу поддержку, - написала Ксения в Instagram.

К записи прилагается фото Ксении Царицыной с победы на конкурсе «Миссис Россия», которое напоминает, что ленточка победительницы, идеально смотрится на ее груди. Пост собрал больше 10 тысяч лайков и самые лесные комментарии со словами поддержки и восхищения.

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