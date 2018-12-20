2018-12-20T07:59:28+03:00
Общество

В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза

Всем местным жителям полностью вернули холодную воду
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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Аварийные бригады завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 900 мм в районе дома № 67 на улице Мориса Тореза в Самаре, который повредила строительная компания. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Напомним, коммунальная авария произошла днем во вторник, 18 декабря. Из-за повреждения трубы вода затопила проезжую часть в районе пересечения улиц Авроры и Мориса Тореза. Кроме того, несколько домов остались без холодной воды. Работы по устранению утечки велись в круглосуточном режиме, и в ночь на четверг, 20 декабря, они были полностью завершены. Примерно в 2:30 жителям более 30 домов, которые из-за аварии были на пониженном давлении, полностью восстановили водоснабжение.

- Мы заменили 6 метров чугунной трубы диаметром 900 мм, где образовалась продольная трещина, - рассказали представители компании.

Как отмечают в «РКС-Самара», проезжую часть улицы Мориса Тореза, которую пришлось вскрывать для проведения ремонтных работ, восстановят в течение одного-двух дней.

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