Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-20T08:59:20+03:00

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Если светский календарь лишь отмеряет время, церковный позволяет ориентироваться в жизненном море и на духовные ориентиры. В этом номере каждый из вас, дорогие читатели, получит в подарок православный календарь. Месяцеслов для любого верующего человека станет надежным напоминанием обо всех событиях, почитаемых православными христианами. С ним даже «подвижные» праздники (такие, как Пасха) не застанут врасплох. «Комсомолка» и Самарский БКК, благодаря которому этот проект был реализован, поздравляют вас с Новым годом: желаем здоровья, счастья, любви и благополучия – чтобы ваш дом был хлебосольным, всего было в достатке. Именно об этом всегда было принято молиться иконе «Спорительница хлебов». Об уникальной иконе и о том, где можно помолиться Образу в Самарской губернии, читайте в «Комсомолке» от 21 декабря. Не пропустите!