Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-20T08:25:10+03:00

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В Самарской области продлили действие штормового предупреждения, которое было объявлено в среду, 19 декабря. По данным Приволжского УГМС, изморозь 50 мм и более сохранится и днем в четверг, 20 декабря. Кроме того, сегодня местами по региону ожидается слабый снег, туман и гололедица. Температура воздуха составит -7...-12 °C. Такие же погодные условия будут наблюдаться в Самарской области в пятницу и в субботу. По ночам столбики термометров будут опускаться до -13...-16 °C, а днем температура воздуха будет держаться в пределах -8...-13 °C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее на улице. А Госавтоинспекция рекомендует самарским водителям быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также постараться избегать резких маневров. Кроме того, дорожные полицейские советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также просят быть осторожнее при переходе проезжей части.