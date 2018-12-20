2018-12-20T08:40:06+03:00
Происшествия

В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»

К счастью, пешеход не получила серьезных травм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 19 декабря, около 10:30 на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Там под колеса внедорожника попала 53-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 двигался по улице Черемшанской со стороны улицы Краснодонской в направлении проспекта Кирова. При повороте направо на проспект Кирова автомобилист не пропустил пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый», и сбил ее.

В результате случившегося женщина получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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