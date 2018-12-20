В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-20T08:57:27+03:00

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В Самаре собираются капитально отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Россия», которое находится на улице Чернореченской, 15. Предполагается, что в обновленном здании разместится самарский молодежный театр «Мастерская», который недавно получил статус муниципального учреждения культуры. Об этом стало известно в среду, 19 декабря, на рабочем совещании в городской администрации под председательством мэра Елены Лапушкиной.

По словам главы Самары, ремонт здания бывшего кинотеатра, которое уже несколько десятилетий находится в заброшенном состоянии, планируется провести в рамках совместной с региональным правительством работы по участию в нацпроекте «Культура». Здание не только обновят, но и полностью оснастят всем необходимым оборудованием, а затем передадут в ведение «Мастерской».