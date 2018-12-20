2018-12-20T09:25:23+03:00
Общество

Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области

Неожиданностей с этим назначением ждать жителям региона не придется
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: tvsamara.ruФото: tvsamara.ru
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает обновлять структуру регионального правительства. Планируется, что эта работа будет завершена до конца этого года. Об этом глава региона сообщил в среду, 19 декабря, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24».

По словам Дмитрия Азарова, в ближайшее время в Самарскую губернскую думу будут внесены три кандидатуры для утверждения в должностях вице-губернаторов. Речь идет об Александре Нефедове, который сейчас занимает пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области с приставкой «врио», а также об Юрии Рожине и Андрее Когтеве. Первый сейчас трудится на посту врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а второй — на посту вице-губернатора — полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ.

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