Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-20T09:25:23+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает обновлять структуру регионального правительства. Планируется, что эта работа будет завершена до конца этого года. Об этом глава региона сообщил в среду, 19 декабря, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24».

По словам Дмитрия Азарова, в ближайшее время в Самарскую губернскую думу будут внесены три кандидатуры для утверждения в должностях вице-губернаторов. Речь идет об Александре Нефедове, который сейчас занимает пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области с приставкой «врио», а также об Юрии Рожине и Андрее Когтеве. Первый сейчас трудится на посту врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а второй — на посту вице-губернатора — полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ.