Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает обновлять структуру регионального правительства. Планируется, что эта работа будет завершена до конца этого года. Об этом глава региона сообщил в среду, 19 декабря, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия-24».
По словам Дмитрия Азарова, в ближайшее время в Самарскую губернскую думу будут внесены три кандидатуры для утверждения в должностях вице-губернаторов. Речь идет об Александре Нефедове, который сейчас занимает пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области с приставкой «врио», а также об Юрии Рожине и Андрее Когтеве. Первый сейчас трудится на посту врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а второй — на посту вице-губернатора — полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ.