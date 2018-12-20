Включайся в зиму: Самару ждут «потрясные» выходные

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-20T10:02:48+03:00

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В Самаре наконец-то установилась зимняя погода, и «МегаФон» приглашает горожан на каток. 23 декабря возле бассейна ЦСК ВВС на набережной Волги абонентов оператора ждут «потрясные» подарки в беспроигрышной лотерее, льготный прокат коньков и другие специальные возможности. Даже музыка, играющая на катке, будет составлена из плей-листа любимых песен абонентов «МегаФона».

Ледовый праздник будет проходить в воскресенье с 12.00 до 18.00. Перед выходом на лед рекомендуется зайти на игровую площадку оператора и поучаствовать в лотерее «Потряси!». Все очень просто: нужно потрясти специальный шар, в котором установлен смартфон с открытым приложением «Личный кабинет», достать из шара номер подарка – и тут же его получить! А в «Личном кабинете» тем временем высветится специальное предложение для абонента. Если поделиться этим результатом в соцсетях с хештегом #потрясныеподарки и показать этот пост на катке, пара прокатных коньков вам достанется бесплатно. Другие абоненты получат скидку 50%. А затем по купону, выданному пунктом проката, абоненту МегаФона бесплатно предложат горячий напиток. Да, во время участия в лотерее не забудьте сделать красивое фото с «потрясным» стеклянным шаром!

Весь день на площадке будет играть любимая музыка абонентов «МегаФона». В ходе акции «Включайся! Слушай свой плей-лист на катке» пользователи соцсетей выберут лучшие треки. А отдохнуть и зарядить свои гаджеты можно будет в лаунж-зоне «МегаФона».

Встречаемся на катке!

P.S. Если вы заглянете 21 декабря с 14 до 20.00 в ТЦ «Мега», не пропустите фирменную зону виртуозной «Скоростной упаковки подарков», организованную «МегаФоном». Кстати, там тоже будет проходить акция «Тряси-тряси смартфон», где абоненты компании смогут «вытрясти» классные подарки.