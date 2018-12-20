В Сызрани обязательные работы помогли алминетщику погасить долг перед своим 4-месячным ребенком

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-20T10:38:55+03:00

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В Самарской области судебные приставы привлекли к ответственности еще одного должника по алиментам.

Ранее суд обязал жителя Сызрани ежемесячно выплачивать своему четырехмесячному ребенку ¼ часть своего заработка, однако он проигнорировал это решение. В итоге у него накопился долг в более чем 31 тысячу рублей. В отношении сызранца составили административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал мужчину виновным и назначил ему 20 часов обязательный работ. Наказание пошло на пользу мужчине. Он полностью погасил свой долг по алиментам и помирился с бывшей супругой.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, всего за 11 месяцев этого года судебные приставы возбудили 1,4 тысячи дел по факту неуплаты алиментов. Кроме того, было возбуждено более 11 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В результате с должников удалось «выбить» 120 миллионов 380 тысяч рублей.