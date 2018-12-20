В Самаре могут оставить без отопления несколько ресторанов и кафе

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-20T11:00:16+03:00

Рестораны останутся без отопления до тех пор, пока не погасят долг Фото: Архив "КП"

Эти заведения накопили перед энергетиками долг в более чем 600 тысяч рублей

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Самарские теплоэнергетики собираются оставить без тепла несколько местных кафе и ресторанов. Их суммарный долг превысил 600 тысяч рублей. Неприятный сюрприз ждет посетителей ресторана чешской кухни, ресторана грузинской кухни, чайханы и одного из кафе.

- Предоставлять услугу отопления без оплаты мы не можем, поэтому вынуждены пойти на крайние меры. Возобновление теплоснабжения для данных заведений будет возможно только после полной оплаты задолженности, - рассказала руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мичкова.

Как отмечают в компании, в настоящее время среди их должников, которым уже отключили отопление, числятся более 20 организаций, в том числе складской терминал, автосервис, мойка и др. Кроме того, без горячей воды могут остаться более 2 тысяч других организаций - это торговые и деловые центры, салоны красоты, магазины и санаторий. В настоящее время по всем должникам проводятся судебные разбирательства.