В Самарской области в 2018 году средняя зарплата выросла на 8,5%

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-20T12:00:19+03:00

Сейчас власти региона хотят "вывести из тени" тех, кто платит и получает серую зарплату Фото: Айна УТИБАЕВА

Изменить размер текста: A A

В 2018 году индекс роста зарплат жителей Самарской области в среднем составил 108,5%. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам чиновника, в медицинской сфере зарплаты выросли на 30%, а в автомобильной промышленности - на 14,5% Во многом рост заработных плат в сфере автопрома связан с тем, что в этом году АВТОВАЗ впервые вышел в прибыль. Кроме того, индекс роста зарплаты в сфере производства пищевых продуктов составил 112,5%.

- Около 100 тысяч человек в регионе остаются в серой зоне и получают зарплаты в конвертах. Среди них и самозанятые. Мы сейчас решаем, как, учитывая интересы всех сторон, вывести из их тени. Чтобы и они участвовали в развитии экономики региона, - отметил Дмитрий Богданов.

Также министр добавил, что в настоящее время экономика в регионе находится в состоянии оживления. Прогнозируется, что к середине 2019 года удастся выйти на докризисный уровень 2012 года.