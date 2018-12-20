В Тольятти на площади 200 кв.м горела мансарда в жилом доме
На тушение огня выезжали 20 пожарных
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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Вечером в среду, 19 декабря, в Центральном районе Тольятти произошел серьезный пожар. Там на Лесопарковом шоссе загорелась мансарда в жилом доме.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 19:57. На место происшествия выезжали 20 пожарных и 6 единиц техники. К моменту их прибытия пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 20:13, а полностью его потушить 20:24.
В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.