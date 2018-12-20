Более 1300 самарцев остались без отопления из-за коммунальной аварии на Мориса Тореза

20 Дек. 12:29 2018-12-20T12:29:04+03:00

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В четверг, 20 декабря, в Самаре на улице Мориса Тореза произошла очередная коммунальная авария, правда, на этот раз в Советском районе и на теплосетях.

- В 11:35 поступило сообщение об утечке на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. В ремонтных работах задействована бригада из 7 человек и 4 единиц техники. Специалисты занимаются заменой двух участков трубы по 5 и 7 метров, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося жители 12 многоквартирных домов — 1355 человек, в том числе 289 детей, а также 1 детский сад остались без отопления. Вернуть тепло им планируется в 17:00.

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