2018-12-20T12:49:06+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз-СТ-А» успешно вывела на орбиту французский спутник

Изделие РКЦ «Прогресс» выполнило свою работу без замечаний
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запуск самарской ракеты прошел без происшествийЗапуск самарской ракеты прошел без происшествий
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В среду, 19 декабря, с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-А», которая была произведена на РКЦ «Прогресс» в Самаре, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Задачей самарской ракеты было вывести на орбиту французский спутник CSO-1, с которой она успешно справилась.

- Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Ракета-носитель «Союз-СТ-А» и разгонный блок «Фрегат-М» выполнили программу полета без замечаний, - рассказали представители Роскосмоса.

Добавим, что установленная на французском спутнике аппаратура позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением до 35 см.

Напомним, что изначально ракета должна была стартовать 18 декабря, но ее запуску помешал сильный ветер.

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