2018-12-20T13:47:11+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области фура сбила насмерть женщину

Женщина шла по правой стороне дороги в попутном направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 20 декабря, на 879 км трассы М-5 «Урал» под Сызранью произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 20-летний молодой человек, двигаясь на фуре DAF в составе полуприцепа со стороны Москвы в направлении Самары, сбил женщину. Последняя шла по правой стороне проезжей части в попутном направлении.

В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства происшествия.

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