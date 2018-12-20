На трассе М-5 в Самарской области фура сбила насмерть женщину
Женщина шла по правой стороне дороги в попутном направлении
Фото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:
В четверг, 20 декабря, на 879 км трассы М-5 «Урал» под Сызранью произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников ГИБДД, 20-летний молодой человек, двигаясь на фуре DAF в составе полуприцепа со стороны Москвы в направлении Самары, сбил женщину. Последняя шла по правой стороне проезжей части в попутном направлении.
В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства происшествия.