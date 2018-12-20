В школе №170 в Самаре открыли мраморную доску Зое Космодемьянской

20 Дек. 13:05 2018-12-20T13:05:29+03:00

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20 декабря руководство школы № 170 в Самаре открыло обновленный портрет Зои Космодемьянской, выполненный из мрамора. В этом году школа отмечает свой 55-й юбилей и 20-летие кадетского корпуса, где учатся более 250 детей.

До этого на входе в учебное заведение уже висела памятная доска, посвященная советской разведчице, но ученики и их родители решили, что к празднику портрет Космодемьянской нужно увековечить.

- Идею предложили ребята на совете старшеклассников - рассказал «Комсомольской правде -Самара» директор школы №170 Александр Моисеенко. - Позже среди наших родителей нашлись замечательные специалисты, которые сделали эту новую мемориальную доску и подарили школе. Для всех нас, особенно для кадетов, память о героях Великой Отечественной войны - это самое важное, и ученики с младших классов берут с них пример.

На открытии мраморной доски также присутствовал руководитель отдела по делам молодежи Самарской епархии иеромонах Герасим, который освятил портрет советской разведчицы. Напомним, что школа № 170 носит имя Зои Космодемьянской с 2011 года и имеет музей боевой славы 356-й стрелковой дивизии.