Застройщику Южного города выделят землю без торгов за помощь дольщикам
Компании предоставят 98 земельных участков площадью более 170 га
Фото: southerncity.ru
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В Волжском районе Самарской области продолжится строительство микрорайона Южный город.
Региональное правительство рекомендовало администрации сельского поселения Лопатино предоставить ООО «Специализированный застройщик «Юг-4», который входит в ДК «Древо», землю в аренду без проведения торгов. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении губернатора Самарской области.
Речь идет о 98 земельных участках общей площадью 173,8 га. Согласно документу, эти земли выделят застройщику взамен на обеспечение жильем дольщиков проблемных объектов.