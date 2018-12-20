Застройщику Южного города выделят землю без торгов за помощь дольщикам

20 Дек. 13:36 2018-12-20T13:36:28+03:00

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В Волжском районе Самарской области продолжится строительство микрорайона Южный город.

Региональное правительство рекомендовало администрации сельского поселения Лопатино предоставить ООО «Специализированный застройщик «Юг-4», который входит в ДК «Древо», землю в аренду без проведения торгов. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении губернатора Самарской области.

Речь идет о 98 земельных участках общей площадью 173,8 га. Согласно документу, эти земли выделят застройщику взамен на обеспечение жильем дольщиков проблемных объектов.