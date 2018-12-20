2018-12-20T14:09:04+03:00
Происшествия

В Самаре поймали хромого грабителя, оставившего без сумок двух женщин

Добычей преступника стали чужие лекарства, тонометр и деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Правоохранители заключили предполагаемого преступника под стражуПравоохранители заключили предполагаемого преступника под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в ограблении двух местных жительниц. Добычей злоумышленника в обоих случаях стали сумки женщин и их содержимое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Одной из жертв преступника стала 79-летняя женщина. Он напал на нее 7 декабря на пересечении улиц Куйбышева и Вилоновской. По словам пенсионерки, злоумышленник неожиданно подбежал к ней, затем толкнул и несколько раз ударил. После этого он вырвал из ее рук сумку, в которой находились деньги, сотовый телефон, электронный тонометр и лекарства.

Следующее ограбление произошло днем позже на остановке, расположенной на улице Куйбышева. В этом случае преступник оставил без сумки 50-летнюю женщину. Потерпевшая сама поставила сумку на лавочку и увлеклась разговором, поэтому грабителю удалось легко схватить чужое имущество и убежать.

По словам женщин, преступник был одет в куртку с ярким рисунком и прихрамывал. Проверив записи с камер видеонаблюдения и ближайшие торговые точки, полицейские выяснили, что похожий человек заходил в одну из торговых точек. Вскоре стражи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что похищенные деньги — 9 тысяч рублей — он потратил на собственные нужды, а остальные вещи выбросил.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». В настоящее время его поместили под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На катке на пл. Куйбышева самарцев научат играть в хоккей и выписывать пируэты на льду
Хочу играю, хочу учу: Корниленко и Рыжиков теперь могут тренировать команды ФНЛ
В Тольятти присудили миллион рублей работнику, сломавшему позвоночник на производстве
В Самаре закроют движение автотранспорта по проспекту Карла-Маркса
В Самаре сотрудники ПТС устранили аварию на теплосети на ул. Мориса-Тореза
В Самаре на площади Куйбышева строят город изо льда
Еще одного посредника самарского следователя Веры Рабинович отправили под домашний арест
В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество
Появилась программа визита Деда Мороза из Великого Устюга в Самару
Скоростной поезд между Самарой и Тольятти в 2019 году не запустят
В Самаре избрали меру пресечения посреднику по делу начальника отдела ГСУ Веры Рабинович
«Хрюша сбежала из фильма ужасов?»: в парке Дружбы появился устрашающий символ Нового года
Застройщику Южного города выделят землю без торгов за помощь дольщикам
В школе №170 в Самаре открыли мраморную доску Зое Космодемьянской
На трассе М-5 в Самарской области фура сбила насмерть женщину
Самарская ракета «Союз-СТ-А» успешно вывела на орбиту французский спутник
Вход по паролю и надежная маскировка: в Самаре накрыли подпорный игорный клуб