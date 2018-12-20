В Самаре поймали хромого грабителя, оставившего без сумок двух женщин

20 Дек. 14:09 2018-12-20T14:09:04+03:00

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В Самаре полицейские задержали подозреваемого в ограблении двух местных жительниц. Добычей злоумышленника в обоих случаях стали сумки женщин и их содержимое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Одной из жертв преступника стала 79-летняя женщина. Он напал на нее 7 декабря на пересечении улиц Куйбышева и Вилоновской. По словам пенсионерки, злоумышленник неожиданно подбежал к ней, затем толкнул и несколько раз ударил. После этого он вырвал из ее рук сумку, в которой находились деньги, сотовый телефон, электронный тонометр и лекарства.

Следующее ограбление произошло днем позже на остановке, расположенной на улице Куйбышева. В этом случае преступник оставил без сумки 50-летнюю женщину. Потерпевшая сама поставила сумку на лавочку и увлеклась разговором, поэтому грабителю удалось легко схватить чужое имущество и убежать.

По словам женщин, преступник был одет в куртку с ярким рисунком и прихрамывал. Проверив записи с камер видеонаблюдения и ближайшие торговые точки, полицейские выяснили, что похожий человек заходил в одну из торговых точек. Вскоре стражи порядка вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что похищенные деньги — 9 тысяч рублей — он потратил на собственные нужды, а остальные вещи выбросил.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». В настоящее время его поместили под стражу.