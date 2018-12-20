2018-12-20T16:58:44+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева строят город изо льда

Елки на главной площади города уже украсили новогодними шарами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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Главную площадь Самары — площадь имени В.В. Куйбышева — продолжают украшать к престоящему Новому году. Сейчас мастера из Екатеринбурга трудятся там над созданием ледового городка. С помощью пил они создают ледяной барельеф у новогодних елей, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что в этом году на площади Куйбышева будут сразу семь зеленых красавиц. Высота главной елки — 26 метров, а остальные шесть поменьше: две елки по 11 метров и четыре елки по 7 метров. Елки уже полностью украсили новогодними шарами.

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