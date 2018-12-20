2018-12-20T19:55:02+03:00
Общество

В Самаре сотрудники ПТС устранили аварию на теплосети на ул. Мориса-Тореза

Из-за аварии квартиры более чем 1000 самарцев отапливались по резервной схеме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На ул. Мориса-Тореза устраняли авариюНа ул. Мориса-Тореза устраняли аварию
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В Самаре завершили работы по устранению аварии на тепловой сети диаметром 150 мм. Утечка произошла на ул. Мориса Тореза. Сообщение об утечке поступило утром в четверг 20 декабря. Специалисты сразу отправились на место и заменили два участка трубы по 5 и 7 метров.

- Сегодня в 17:40 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонтные работы на месте технологического нарушения внутриквартальной теплосети. Всех потребителей на времяработ перевели на резервную схему. Без отопления не оставался никто, - сообщили в компании ПТС - Самара.

Также здесь отметили, что все теплосети сейчас работают в штатном режиме. Работы продолжались в течение всего дня. Напомним, что не так давно здесь произошла авария на водопроводе с холодной водой.

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