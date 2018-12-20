В Самаре закроют движение автотранспорта по проспекту Карла-Маркса

20 Дек. 20:01 2018-12-20T20:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре ограничат проезд по проспекту Карла-Маркса. Это делается для того,чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время работ по ремонту тепловых сетей на дороге. Проезд будет закрыт с 6:00 21 декабря 2018 года до 24:00 28 декабря 2018 года.

- Проехать будет нельзя по участку протяженностью 10 метров около дома №165Б по проспекту Карла-Маркса, - говорится в сообщении горадминистрации.

Автомобилистов просят быть осторожнее и заблаговременно планировать свои поездки, а также искать объездные пути.