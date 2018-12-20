В Тольятти присудили миллион рублей работнику, сломавшему позвоночник на производстве

20 Дек. 22:14 2018-12-20T22:14:21+03:00

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В Тольятти сотрудники прокуратуры добились взыскания с работодателя миллиона рублей морального ущерба работнику, получившему травму на производстве. Мужчина работал в одной из строительных организаций города. В июне 2017 года он выполнял антикоррозиные работы в Самаре.

- При перемещении по опоре 26-летний молодой человек пошатнулся и упал на землю с высоты более 6 метров, получив перелом позвоночника, - сообщили в прокуратуре.

Мужчина остался инвалидом, на 100% потерял работоспобность, при этом работодатель не поспешил компенсировать своему работнику ущерб и не выплатил ему компенсации за моральный вред. С вопросами пострадавший обратился в прокуратуру, сотрудники ведомства провели проверку и пошли с материалами в суд. В итоге суд Автозаводского района полностью удовлетворил иск. Теперь работнику и его семье должны миллион рублей.