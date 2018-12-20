Хочу играю, хочу учу: Корниленко и Рыжиков теперь могут тренировать команды ФНЛ

20 Дек. 22:47 2018-12-20T22:47:05+03:00

Теперь игроки "Крыльев" могут сами стать тренерами Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Два игрока "Крыльев Советов" получили тренерские лицензии УЕФА категории А. Занятия завершились в академии тренерского мастерства, двое текущих игроков клуба оказались в числе тех, кто успешно сдал экзамен. Также среди счастливчиков и несколько игроков "Крыльев" прошлых лет: Антон Бобер, Денис Колодин, Сергей Игнашевич, Роман Шишкин и Руслан Аджинджал.

- Лицензия категории А позволяет тренировать клубы, выступающие в ФНЛ, или работать помощником тренера в РПЛ и других европейских чемпионатах, - сообщили в "Крыльях Советов".

Также здесь объяснили, что игроки могут проходить дальнейшее обучение, получить лицензию УЕФА Pro и стать главным тренером в высших лигах.

Напомним, "Крылья" закончили сезон на 13 строчке, правда, в запасе у них игра с "Оренбургом". Попрощалась с болельщиками перед перерывом команда победой над "Ростовом" со счетом 1:0

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