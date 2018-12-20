На катке на пл. Куйбышева самарцев научат играть в хоккей и выписывать пируэты на льду
Площадь Куйбышева уже стала центром новогодней Самары. Здесь совсем недавно появились новые световые композиции: «Матрешка», «Шар-арка», «Снеговик», «Фонарики». А еще уже для всех гостей открыты два ледовых катка: на них можно и фигурным катанием заниматься, и в хоккей играть.
- 21 декабря на хоккейном ледовом катке будет проходить массовая акция "Новогодние старты". Программа начнется в 17.30, горожане смогут стать участниками хоккенйхы тренировок и мастер-классов по катанию, - рассказали в городской администрации.
Также на новогодних каникулах каждый день будут проходить занятия по ледовым видам спорта для всех желающих. А со 2 января на месте елочной ярмарки откроется интерактивная площадка "Спортивный дворик". Здесь с 14.00 до 19.00 с детьми будут работать спортивные аниматоры.
С 10 до 22.00 будет работать горка: кататься можно бесплатно, вот только тюбинг нужно брать под залог документа.
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