2018-12-20T23:07:34+03:00
Общество

На катке на пл. Куйбышева самарцев научат играть в хоккей и выписывать пируэты на льду

А рядом горожан ждут спортивные программы для всей семьи
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на площади Куйбышева будет веселоВ Самаре на площади Куйбышева будет весело
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Площадь Куйбышева уже стала центром новогодней Самары. Здесь совсем недавно появились новые световые композиции: «Матрешка», «Шар-арка», «Снеговик», «Фонарики». А еще уже для всех гостей открыты два ледовых катка: на них можно и фигурным катанием заниматься, и в хоккей играть.

- 21 декабря на хоккейном ледовом катке будет проходить массовая акция "Новогодние старты". Программа начнется в 17.30, горожане смогут стать участниками хоккенйхы тренировок и мастер-классов по катанию, - рассказали в городской администрации.

Также на новогодних каникулах каждый день будут проходить занятия по ледовым видам спорта для всех желающих. А со 2 января на месте елочной ярмарки откроется интерактивная площадка "Спортивный дворик". Здесь с 14.00 до 19.00 с детьми будут работать спортивные аниматоры.

С 10 до 22.00 будет работать горка: кататься можно бесплатно, вот только тюбинг нужно брать под залог документа.

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