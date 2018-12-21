2018-12-21T08:06:49+03:00
Спорт

«Крылья Советов» может пополнить полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский

22-летний игрок столичного клуба стал одним из лучших футболистов первенства Олимп-ФНЛ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ФК "Чертаново"Фото: ФК "Чертаново"Фото: vk.com
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В cамарский футбольный клуб «Крылья Советов» может перейти 22-летний полузащитник московского клуба «Чертаново» Антон Зиньковский, пишет «Спорт-Экспресс».

По словам директора столичной команды Николая Ларина, не исключено, что зимой игрок может оказаться в Самаре, однако никаких договоренностей с «Крыльями» пока достигнуто не было. Он отметил, что Антону Зиньковскому поступали звонки от нескольких клубов, однако на данный момент ему нравится играть в «Чертаново». Никакие окончательные решения о переходе в другой клуб еще не принимались.

Отметим, что Антон Зиньковский является одним из лучших футболистов Олимп-ФНЛ. В первой части первенства, в 22 матчах он забил 11 мячей, пять из которых — с пенальти, и сделал две голевые передачи.

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