2018-12-21T08:28:27+03:00
Происшествия

Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого ударом ножа в сердце

Смертельной трагедии предшествовало совместное застолье
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Житель поселка Зелененький может отправиться в колонию на несколько летЖитель поселка Зелененький может отправиться в колонию на несколько летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Недавно в поселке Зелененький Волжского района произошло убийство. Там зарезали ножом 21-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские практически сразу вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний местный житель. Его задержали по горячим следами неподалеку от места жительства. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что вместе с погибшим распивал спиртные напитки в квартире знакомого. В какой-то момент он решил покинуть застолье, но молодой человек начал отпускать в его адрес оскорбительные реплики. Завязавшийся в квартире конфликт продолжился и на улице. Там словесная перепалка уже переросла в драку, в ходе которой мужчина выхватил нож и ударил им парня в область сердца. После этого злоумышленник сбежал, а молодой человек пошел домой. Близкие вызвали парню скорую помощь, но медиков он не дождался — скончался от полученных травм до их приезда.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за изморози
«Крылья Советов» может пополнить полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский
В Самарской области водитель легковушки сбил насмерть стоящего на обочине пешехода
На катке на пл. Куйбышева самарцев научат играть в хоккей и выписывать пируэты на льду
Хочу играю, хочу учу: Корниленко и Рыжиков теперь могут тренировать команды ФНЛ
В Тольятти присудили миллион рублей работнику, сломавшему позвоночник на производстве
В Самаре закроют движение автотранспорта по проспекту Карла-Маркса
В Самаре сотрудники ПТС устранили аварию на теплосети на ул. Мориса-Тореза
В Самаре на площади Куйбышева строят город изо льда
Еще одного посредника самарского следователя Веры Рабинович отправили под домашний арест
В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество
Появилась программа визита Деда Мороза из Великого Устюга в Самару
Скоростной поезд между Самарой и Тольятти в 2019 году не запустят
В Самаре избрали меру пресечения посреднику по делу начальника отдела ГСУ Веры Рабинович
«Хрюша сбежала из фильма ужасов?»: в парке Дружбы появился устрашающий символ Нового года
В Самаре поймали хромого грабителя, оставившего без сумок двух женщин
Застройщику Южного города выделят землю без торгов за помощь дольщикам
В школе №170 в Самаре открыли мраморную доску Зое Космодемьянской
На трассе М-5 в Самарской области фура сбила насмерть женщину
Самарская ракета «Союз-СТ-А» успешно вывела на орбиту французский спутник
Вход по паролю и надежная маскировка: в Самаре накрыли подпорный игорный клуб