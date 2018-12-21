Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого ударом ножа в сердце

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-21T08:28:27+03:00

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Недавно в поселке Зелененький Волжского района произошло убийство. Там зарезали ножом 21-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские практически сразу вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний местный житель. Его задержали по горячим следами неподалеку от места жительства. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что вместе с погибшим распивал спиртные напитки в квартире знакомого. В какой-то момент он решил покинуть застолье, но молодой человек начал отпускать в его адрес оскорбительные реплики. Завязавшийся в квартире конфликт продолжился и на улице. Там словесная перепалка уже переросла в драку, в ходе которой мужчина выхватил нож и ударил им парня в область сердца. После этого злоумышленник сбежал, а молодой человек пошел домой. Близкие вызвали парню скорую помощь, но медиков он не дождался — скончался от полученных травм до их приезда.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.